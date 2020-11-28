آخر 24 ساعة.. روسيا تسجّل 510 وفيات و27100 إصابة جديدة بكورونا

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ارتفاع إجمالي مصابي الوباء إلى مليونين و242633 بينما أودى بحياة 39068

ارتفع عدد الوفيات في روسيا بواقع 510 حالات خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتمّ تسجيل 27100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، الصادرة اليوم السبت، تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 27296 شخصاً.

وارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و242633 إصابة بينها 39068 وفاة، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن مليوناً و739470 شخصاً.

وبحسب "روسيا اليوم" تعد العاصمة موسكو أكبر المدن الروسية تأثراً بتفشي الوباء، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها خلال الساعات الـ 24 الماضية 7320، تليها مدينة بطرسبورغ 3695 إصابة جديدة.

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