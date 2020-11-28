أجواء طقس "نهائي كأس الملك" يرسلها "المسند".. خير رابع أيام "سقيا" يتواصل

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن السبت هو اليوم الرابع من الحالة المطرية #سقيا، ومتوقع اليوم أن تستمر في خيراتها وبركاتها الربانية على أجزاءٍ من مناطق: شمال ووسط منطقة #الرياض، #الشرقية #الحدود_الشمالية #الجوف وشرقي #حائل، #القصيم، وجنوبي شرقي #المدينة، #مكة #الباحة #عسير #جازان.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح جنوبية نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة، خاصة في الوسطى".. هذا والله أعلم.
وعن أجواء لقاء نهائي #نهائي_كأس_الملك بين #الهلال و #النصر في #الرياض، مساء اليوم، قال "المسند": "متوقع ـوالله أعلم- أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً ودرجة الحرارة معتدلة 22 - 24 م، والرياح معتدلة 15 كم/سا، بينما هبات الرياح قد تبلغ 35 كم / سا، والرطوبة 50 % واحتمالية هطول زخات مطرية أقل من 10 % فقط".
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