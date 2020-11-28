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حبس المشتبه فيه بحادث السفارة في لاهاي 90 يوماً

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حبس المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي 90 يوماً حبس المشتبه فيه بحادث السفارة في لاهاي 90 يوماً
النيابة قرّرت رفض الإطلاق المؤقت

حبس المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي 90 يوماً

أعلنت النيابة العامة في مملكة هولندا، تمديدها فترة احتجاز المشتبه في حادثة إطلاق النار على السفارة بلاهاي فجر يوم 12 نوفمبر الجاري.

وقالت النيابة على موقعها الرسمي إنها قررت رفض الإطلاق المؤقت عن المشتبه فيه (40 عاماً)، وتمديد فترة حبسه إلى 90 يوماً دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرُّض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان، فجر الخميس 26 / 3 / 1442هـ، الموافق 12 / 11 / 2020م، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتمّ تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أيٌّ من منسوبي البعثة لأيّ إصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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