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المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة

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المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة
إجمالي الإصابات وصل مليونًا و90675 والوفيات 104873

المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة: إنها سجّلت 12081 إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 حالة وفاة.

وذكرت أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرًا على الأرجح من العدد المعلن. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية