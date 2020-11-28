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إزالة منزل لخطورته على السكان والمارة بـ"زراعي" طوخ

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إزالة منزل لخطورته على السكان والمارة بـ"زراعي" طوخ إزالة منزل لخطورته على السكان والمارة بـ"زراعي" طوخ

مصراوي Masrawy

09:31 ص السبت 28 نوفمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أزالت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة طوخ بالقليوبية، منزل متصدع بقرية السفاينة، لوجود ميل يشكل خطورة على السكان، بعد صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تلقى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، بلاغًا بحدوث شروخ وتصدعات ودرجة ميل يشكل خطورة على السكان والمارة على الطريق الزراعي السريع بناحية السفاينة شرق.

على الفور جرى الانتقال وإخلاء المنزل وتشكيل فريق من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان صلاحية المبنى والتي أقرت بضرورة الهدم فورًا لتشكيله خطورة، وجرى تنفيذ الإزالة وإخلاء جزئي لإحدى حارات الطريق الزراعي لحين الانتهاء من الهدم.

وأوضحت المعاينة أن الشروخ جاءت نتيجة حفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي ما أدى إلى حدوث تصدعات بجدار المنزل.

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