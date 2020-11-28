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استعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا

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استعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا استعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا
خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولايات

استعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا

بدأت شركات الطيران في الولايات المتحدة بنقل جرعات من لقاحات "كوفيد-19" من شركتَي "Pfizer وBioNTech" استعداداً لإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولايات الأمريكية.

وأكّد متحدث الخطوط الجوية المتحدة، أنهم بدأوا بشحن اللقاحات منذ مساء يوم الجمعة للبدء فوراً بحملة التطعيم بعد حصول الإذن النهائي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الذي يتوقع أن يصدر يوم 10 ديسمبر المقبل.

وتتضمن خطة النقل استخدام العشرات من رحلات الشحن ومئات الشاحنات يومياً حتى يتم إيصال اللقاح إلى المدن في الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية