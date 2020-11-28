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حصاد الأسبوع.. تعرف على أبرز أنشطة رئيس الوزراء في 7 أيام

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حصاد الأسبوع.. تعرف على أبرز أنشطة رئيس الوزراء في 7 أيام حصاد الأسبوع.. تعرف على أبرز أنشطة رئيس الوزراء في 7 أيام

مصراوي Masrawy

05:00 ص السبت 28 نوفمبر 2020

كتب– أسامة علي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال من 21 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، والذي تضمن الأنشطة التي قام بها.

فبحسب التقرير، شملت الأنشطة، إلقاء كلمة مسجلة خلال مؤتمر "مستقبل الإعلام في والعالم"، الذي شارك فيه نخبة من الإعلاميين من مصر ومختلف دول العالم، حيث وصف الإعلام بأنه أصبح قوة رئيسية لأي دولة في العالم، فإن كان استخدامه مبنياً على أسس مهنية ومعلومات صحيحة، سيؤدى حتماً إلى زيادة قوة الدولة، أما إن كان استخدامه خلاف ذلك؛ فسيؤدي لإضعافها، وهو الأمر الذي لابد أن يتم معه دراسة مستقبل الإعلام فى مصر والعالم، وأثره على الرأي العام، إلى جانب حضور سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بشأن تنظيم عمليات الشراء الموحد لوزارة الصحة من الأجهزة والمستلزمات والأدوية طبقاً لاحتياجاتها.

كما شملت أنشطة رئيس الوزراء أيضاً، متابعة مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبعض المشروعات الجاري العمل عليها بالمنطقة مثل مشروع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، وبعض مشروعات البتروكيماويات، بالإضافة إلى تقديم التهنئة للمسئولين المصريين الفائزين بجائزة "التميز الحكومي العربي"، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، حيث أعرب مدبولي عن سعادته وتقديره لفوز كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ كأفضل وزير في العالم العربي، ومحافظ بورسعيد؛ كأفضل محافظ عربي بهذه الجائزة.

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