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ماجد عبد الله: "فيتوريا" غير واضح والحل عند "حمدالله.. يوسف الثنيان: سالم وسلمان مفاتيح التفوق

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ماجد عبد الله: "فيتوريا" غير واضح والحل عند "حمدالله.. يوسف الثنيان: سالم وسلمان مفاتيح التفوق ماجد عبد الله: "فيتوريا" غير واضح والحل عند "حمدالله.. يوسف الثنيان: سالم وسلمان مفاتيح التفوق
قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر بساعات

ماجد عبد الله:

وصف لاعب النصر (السابق) ماجد عبد الله، أخطاء المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، بالأخطاء المتكررة، لذا تكررت النتائج السلبية في الدوري.

جاء ذلك خلال حديث لتلفزيوني للكابتن ماجد مع "القناة الرياضية "، قبل النهائي المرتقب الذي يجمع النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد ماجد أن المدرب النصراوي لا يملك شخصية واضحة، حيث قال :" الدفاع يعاني، واللاعبون يجتهدون ".

كما أشار قائد النصر السابق إلى عدم توظيف اللاعب نور الدين أمرابط بالشكل الصحيح مما تسبب ذلك في عدم بروزه.

واختتم " لازال النصر يعتمد في المباريات الكبيرة على حمدالله في التسجيل، بينما الهلال يمتلك أكثر من لاعب قادر على التسجيل ".

وفي ذات اللقاء التلفزيوني امتدح لاعب الهلال (السابق ) يوسف الثنيان، أداء اللاعب سالم الدوسري في فريقه، إلى جانب لاعب الوسط المميز سلمان الفرج، وقال الثنيان إن الثنائي ( سالم وسلمان ) لديهما مفاتيح اللعب، بالإضافة لمساندة "كاريلو ".

كما أشار الثنيان إلى القوة الضاربة في خط الهجوم بقيادة الفرنسي " قوميز ".

وتمنى الثنائي ( ماجد والثنيان ) أن يظهر لقاء الكبيران الهلال والنصر بالمستوى المأمول.كأس خادم الحرمين الشريفين النصر الهلال كأس الملك يوسف الثنيان ماجد عبدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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