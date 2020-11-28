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المحطات المستثناة من الحظر الشامل في الاردن .. اسماء

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المحطات المستثناة من الحظر الشامل في الاردن .. اسماء المحطات المستثناة من الحظر الشامل في الاردن .. اسماء

جي بي سي نيوز - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات المستثناة من حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح يوم غد السبت.

كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة.

المحطات التابعة لشركة جوبترول: محطة الاستقلال1, محطة الهاشمية, محطة قنازع-زيزيا, محطة قوس النصر, محطة المفرق البلد, محطة الحص, محطة الكرك المركزية, محطة القويرة , محطة الشوبكي - طريق المطار, محطة الاشرفية للمحروقات, محطة خلدا 1, محطة العقبة 1/ أبناء كمال, محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات, محطة قولف عنجرة, محطة المفرق / العيطان.

المحطات التابعة لشركة المناصير:محطة البوتاس, محطة الجيزة, محطة الشيدية, محطة الطريق الخلفي, محطة المطار, محطة الطنيب, محطة ش. الشريف حسين, محطة وادي رم, محطة اربد, محطة خو, محطة مطار العقبة.

المحطات التابعة لشركة توتال: محطة اليادودة 1, محطة مجمع الباصات, محطة الزرقاء الجنوبي, محطة القويرة, محطة رأس النقب, محطة الحمر, محطة غور الصافي, محطة القطرانة, محطة ماهر حسونة, محطة نايفة, معان الجديدة, محطة امواج/العقبة, محطة السعد, محطة صويلح, محطة حازم قطيشات.

جي بي سي نيوز

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