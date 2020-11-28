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الأهلي يهزم .. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

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حقَّق اللقب التاسع وتأهل لبطولة للأندية

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

تُوِّج الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه في نهائي المسابقة القارية على غريمه بهدفين لهدف أمس الجمعة، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه، وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة الـ31، ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ86 من تسديدة صاروخية بواسطة محمد مجدي قفشة.

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري الزمالك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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