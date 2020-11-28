أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة شقراء تقيم برنامجًا مكثفًا لخريجي التمريض

Print
جامعة شقراء تقيم برنامجًا مكثفًا لخريجي التمريض جامعة شقراء تقيم برنامجًا مكثفًا لخريجي التمريض
لتهيئتهم لاختبار التصنيف المهني SNLE

جامعة شقراء تقيم برنامجًا مكثفًا لخريجي التمريض

أعلنت جامعة شقراء ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، إقامة برنامج تدريبي مكثف لتهيئة خريجي قسم التمريض لامتحان التصنيف المهني SNLEالذي تقيمه الهيئة للتخصصات الصحية، وذلك ضمن جهود الجامعة لرفع مستوى المخرجات التعليمية، وتهيئة الطلاب الخريجين لسوق العمل.

وأشارت الجامعة إلى أن البرنامج موجَّه لطلاب الامتياز والطلاب الخريجين، وسيستمر أسبوعَيْن، ويبدأ يوم الأحد الموافق ٢٩نوفمبر ٢٠٢١ باستخدام نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد).

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يشتمل على محاضرات ودورات تدريبية، ومراجعة للتخصصات الفرعية لعلوم التمريض، إضافة إلى تقييم مستمر للمسجلين بالبرنامج، يهدف إلى تعزيز المستوى المعرفي، وفرص حصولهم على الرخصة السعودية لمزاولة مهنة التمريض.

وبيّنت الجامعة أن أهم أهداف البرنامج هي: مساعدة الطلبة على الحصول على التصنيف والتسجيل المهني لمزاولة مهنة التمريض، وتعريف الطلبة بطبيعة امتحان هيئة التخصصات الصحية SNLE، وتحسين المهارات والاستراتيجيات في حل أسئلة الاختبارات المعيارية، إضافة إلى إجراء تدريب عملي واختبارات قصيرة متخصصة، وتزويد الطلبة بمتطلبات الامتحان وخطوات التسجيل.

الجدير ذكره أن الجامعة قدمت اعتذارها لجميع الطلبة ممن لم يتمكنوا من التسجيل في البرنامج لاكتمال المقاعد، مهيبة بطلاب الامتياز الذين يعتزمون إجراء امتحان الهيئة قريبًا إلى سرعة التواصل بالجامعة عبر البريد الإلكتروني SUSNLEReview@gmail.com ، وكتابة اسم الطالب الثلاثي، ورقمه الجامعي، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، والإيميل.جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

شبكة عيون الإخبارية