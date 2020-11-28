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المعيوف يشارك في تمرين الهلال.. والنصر أكمل جاهزيته

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المعيوف يشارك في تمرين الهلال.. والنصر أكمل جاهزيته المعيوف يشارك في تمرين الهلال.. والنصر أكمل جاهزيته
تحضيرًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

المعيوف يشارك في تمرين الهلال.. والنصر أكمل جاهزيته

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة نظيره النصر عند الساعة الـ07:45 من مساء يوم غد السبت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وقد غلب الجانب الفني على الحصة التدريبية الأخيرة.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، وجُمل فنية.

وشارك عبدالله المعيوف في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

وعلى الطرف الآخر، أنهى النصر تحضيراته للمواجهة بتمرين ختامي بعد أن أغلق تدريباته للمباراة منذ نهاية المواجهة الأخيرة في الدوري.

الجدير بالذكر أن تأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك تحقق عقب تخطيه منافسه أبها 2-0 في نصف النهائي، بينما بلغ النصر النهائي بعد تخطيه الأهلي 2-1.كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال النصر كأس الملك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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