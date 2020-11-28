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"الإسلامية" بمكة تنظم محاضرة "الإخوان المسلمون في ميزان السنة".. غداً

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تعرض بالبث المباشر على قناتي "زدني العلمية" و"دروس البيت العتيق"

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية من خلال فرعها بمنطقة مكة المكرمة، غداً السبت، محاضرة بعنوان: (الإخوان المسلمون في ميزان السنة) يلقيها الشيخ أسامة بن علي الصيقل، عبر البث المباشر على قناة زدني العلمية وقناة دروس البيت العتيق بعد صلاة العشاء.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية في التوعية بخطر جماعة الإخوان المسلمين من خلال تنظيم البرامج والمحاضرات بمختلف مناطق المملكة.

وتنظم المحاضرة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتحذيرهم من خطر الجماعات المنحرفة والإرهابية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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