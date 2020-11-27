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.. سناب الإسلامية يبث مقاطع لمكانة العلماء لدى قيادة المملكة

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بالفيديو .. سناب الإسلامية يبث مقاطع فيديو لمكانة العلماء لدى قيادة المملكة .. سناب الإسلامية يبث مقاطع لمكانة العلماء لدى قيادة المملكة
ضمن الجهود الإعلامية لبيان جهود ولاة الأمر في خدمة الإسلام

بالفيديو .. سناب الإسلامية يبث مقاطع فيديو لمكانة العلماء لدى قيادة المملكة

بث حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على منصة السناب شات مقطع بعنوان " احترام قيادة للعلماء " والذي يوضح عناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالعلماء وتوقيرهم ومكانتهم في رسالة إعلامية تبعثها الإسلامية لإيضاح المكانة التي يكنها ولاة الأمر للعلماء وتقديرهم بالعلم الذي يحملونه.

ويظهر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد الفيفي وهو يستعرض نماذج من عناية قيادة المملكة وحرصهم على توقير العلماء وإنزالهم منزلتهم وبيان مكانتهم في لفتة غير مستغربة للقيادة التي دأبت على حفظ منزلة العلماء عبر عقود من الزمان، خلال محاضرته عن أساليب جماعة الإخوان المسلمين في تجنيد الشباب.

ويأتي مقطع الفيديو ضمن عشرات المقاطع التي يبثها حساب الإسلامية في إطار الجهود الإعلامية للوزارة لإيضاح الجهود التي يقدمها ولاة الأمر في خدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال، اتساقاً مع رسالتها في تعزيز الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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