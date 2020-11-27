فتح طريق "الهدا" بالطائف بعد إغلاق استمر ساعات

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بعد أن تفقَّدته الفِرق الميدانية لإدارة سلامة الطرق

فتحت وزارة النقل بمحافظة الطائف عقبة "الهدا"، وذلك بعد أن استمر إغلاقها ساعات عدة بشكل احترازي بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ إذ قد تتسبب في انهيار الصخور.

ويأتي ذلك بعد أن تفقدت الفرق الميدانية لإدارة سلامة الطرق امتداد طريق العقبة، وتأكدت بشكل مباشر من سلامته قبل فتحه لمرتاديه.

يُشار إلى أن منطقة الهدا شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.طريق الهدا الطائف عقبة الهدا ضباب أمطار وزارة النقل إغلاق احترازي لطريق "الهدا" بسبب الضباب والأمطار في الطائف