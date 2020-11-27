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"الموارد البشرية" تشارك بفعاليات اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة

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أكدت على الالتزام بتعزيز دور المرأة ومحاربة جميع أنواع التمييز والتفرقة

أقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صباح الأربعاء الماضي، فعالية مشاركة في الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يتم الاحتفال به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وفي التفاصيل، تضمنت الفعالية تأكيد الحضور على الالتزام الثابت النابع عن قناعة راسخة بتعزيز دور المرأة، ومحاربة جميع أنواع التمييز والتفرقة والعنف ضد النساء، وأن هذا يمثل أولويةً بالنسبة إليهم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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