أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد كورونا.. مخاوف جديدة من انتشار فيروس "شاباري" القاتل

Print
بعد كورونا.. مخاوف جديدة من انتشار فيروس "شاباري" القاتل بعد كورونا.. مخاوف جديدة من انتشار فيروس "شاباري" القاتل
خبراء يرون أنه من الصعب نسبيًّا انتشاره في جميع أنحاء العالم

بعد كورونا.. مخاوف جديدة من انتشار فيروس

تسود مخاوف من ظهور فيروس قاتل جديد في بوليفيا، لا يُعرف عنه الكثير، ويُطلق عليه اسم "شاباري" نسبة لمنطقة شاباري البوليفية، وذلك بعد ‫ الذي أصاب أكثر من 61 مليون، وأدى إلى وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم.

وظهر "شاباري" لأول مرة عام 2004 عندما تُوفي مزارع يبلغ من العمر 22 عامًا، وتم الإبلاغ عن حالة ثانية عام 2019 بالقرب من العاصمة البوليفية، ومن ثم تم تسجيل 5 حالات مؤكدة و3 وفيات، حسب موقع "محتوى".

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "DPA"، فإن فيروس "شاباري" مشابه لفيروس إيبولا، ومن أهم أعراضه الحمى وآلام الرأس والبطن والطفح الجلدي وفشل الأعضاء والنزيف؛ ومن ثم الوفاة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" الفرنسية، فإن الفئران هي أحد المصادر لفيروس "شاباري"؛ إذ صرحت عالمة الأوبئة "كاتلين كوسابوم" بأن التسلسل الجيني للحمض النووي الريبوزي الذي قاموا بعزله من عينات القوارض يتطابق بشكل تام مع ما رأوه في الحالات البشرية.

ولا يوجد علاج لفيروس "شاباري" حاليًا، ولكن الجيد أن الخبراء يرون أنه من الصعب نسبيًّا انتشاره في جميع أنحاء العالم؛ لأن درجة الحرارة المرتفعة واستخدام المطهرات يؤديان إلى السيطرة عليه.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية