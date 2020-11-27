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نجاح عملية جراحية دقيقة لمريض بمستشفى الخفجي

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نجاح عملية جراحية دقيقة لمريض بمستشفى الخفجي نجاح عملية جراحية دقيقة لمريض بمستشفى الخفجي
تعرض لقطع بالطرف العلوي بـ"آلة حادة"

نجاح عملية جراحية دقيقة لمريض بمستشفى الخفجي

تمكن فريق طبي بمستشفى الخفجي العام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والمكوّن من قسم جراحة العظام وقسم الجراحة العامة والتخدير من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى والمراكز الصحية بقطاع الخفجي الدكتور أحمد فراس الخالدي، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة في الطرف العلوي الأيمن، نتج عنه تمزق شديد في ثمانية أوتار عضلية وتهتك بالأوعية الدموية والأنسجة العصبية مع كسر مركب في ذات الطرف نفسه.

وتكللت العملية بالنجاح واستقرار حالة المريض وتماثله للشفاء، بعد أن استغرقت العملية أربع ساعات تحت التخدير العام.

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية التخصصية التي تجرى بمستشفى الخفجي العام.مستشفى الخفجي العام وزارة الصحة الخفجي عملية جراحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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