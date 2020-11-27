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"تنمية الأفلاج" تنظم البرنامج التدريبي "صناعة المبادرات" للقطاع الثالث

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يهدف إلى تمكين مسؤولي الجهات من إعداد مبادرة تناسب احتياج المجتمع

نظمت لجنة تنمية الأفلاج ممثلة في فريق بناء التطوعي برنامجًا تدريبيًّا لجهات القطاع الثالث عن صناعة المبادرات.

وتفصيلًا: أوضح المشرف على فريق بناء التطوعي بدر الردعان أن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه بلجنة تنمية الأفلاج لجهات القطاع الثالث، يهدف إلى تمكين مسؤولي الجهات في إعداد وتصميم مبادرة تطوعية تناسب احتياج المجتمع.

وأضاف: فريق بناء التطوعي استطاع منذ تأسيسه تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والتطوعية، وشارك الجهات الحكومية في العديد من الفعاليات.

يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج بكياناتها المتعدّدة تضمّ أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، وتنفذ الكثير من المبادرات الاجتماعية والخدمية والتطوعية.

تنمية الأفلاج الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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