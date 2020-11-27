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انطلاق المنتدى الدولي الأول للقيادات في المنظمات الرياضية

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الفيصل أكد أن المبادرات الرياضية ساهمت في تمكين ريادة المرأة

انطلاق المنتدى الدولي الأول للقيادات في المنظمات الرياضية

افتتح اليوم الجمعة المنتدى الدولي الافتراضي الأول من نوعه الذي تستضيفه اللجنة الأولمبية العربية وينظمه الاتحاد الدولي للتايكوندو بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتايكوندو ومؤسسة التايكوندو الإنسانية تحت عنوان "المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية" على مدى يومين.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر إنه من الضروري تضمين الرياضات في خطط التعافي ضد الأزمات المختلفة التي يواجهها العالم، مضيفاً أن الرياضات أظهرت التنوع في الفوائد والإسهامات التي يمكن تقديمها للمجتمعات الإنسانية.

وأكد " الفيصل " أن الرياضة قد تكون وسيلة قوية جداً في إحداث التقدم الاجتماعي بالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –حفظهما الله- وفق خطط رؤية المملكة 2030 والتي أطلقنا على إثرها العديد من المبادرات الرياضية التي أسهمت في تمكين المرأة للريادة، ومساعدة العديد من الفتيات لتحقيق أحلامهن بأن يصبحن بطلات رياضيات.

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنهم بدؤوا من الصفر عام 2015م، بعدم وجود ممارسات رياضيات، مضيفاً: "لدينا الآن أكثر من 25 اتحاداً يملكون فرقاً قومية نسائية، و30 اتحاداً لديهم امرأة واحدة على الأقل بمنصب مدير مجلس إدارة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 2400 لاعبة في مختلف الاتحادات، وزيادة أكثر من 25% في مشاركة النساء بالألعاب العامة".

فيما قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ ان المجتمع الأولمبي لديه هدف واحد وهو جعل العالم مكاناً أفضل من خلال الرياضة، مشدداً ان الأولمبية الدولية تحرص بشكل دائم على تحقيق المساواة بين الجنسين في الرياضة.

وأكد باخ أنه رغم العديد من المبادرات التي تصل للأولمبية الدولية من خلال برامج التدريب المهني للرياضيين لضمان صرامة النظام والحكام، إلا أن المؤتمر يمثل البرهان والقيادة وروح الابتكار لتعزيز دور المرأة في المجتمعات الرياضية.

وأشاد باخ بالدور الذي تلعبه اللجنة الأولمبية العربية السعودية من أجل تعزيز وتمكين دور المرأة في الرياضة وفق رسالة رؤية المملكة 2030 والذي بفضله يتم تحقيق الخطة التنموية في السعودية لبناء مجتمع صحي وحيوي، معبراً عن سعادته بالتعاون القائم بين الأولمبية الدولية ونظيرتها السعودية والاتحاد الدولي للتايكوندو لتحقيق الرسالة الأولمبية بجعل العالم أفضل من خلال الرياضة.

ومن جهته قال رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون إنه وانطلاقاً من أن الاتحاد يعتبر الوحيد بالعالم الذي يدير التايكوندو في الألعاب الأولمبية والبارالمبية فإنه من الواجب استخدام هذه الميزة لتطوير المساواة بين الجنسين وريادة المرأة في الرياضة والتعليم، مؤكداً أنه في العام المقبل سيطلقون إستراتيجية التايكوندو للإستدامة الشاملة 2021-2030م والتي تسعى لتحقيق توصيات الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.

ونوه تشونغ وون بتطور الرياضة النسائية بالمملكة مؤخراً، وعلى رأسها فوز لاعبات التايكوندو السعوديات بتسع ميداليات دولية، إضافة إلى وجود أكثر من 10 لاعبات في السعودي للتايكوندو واعتماد 15 حكماً للعبة من الكادر النسائي، مشيراً إلى أن المملكة ستنظم أول بطولة تايكوندو نسائية مفتوحة فبراير المقبل، الأمر الذي يؤكد عزم الأولمبية السعودية دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال الرياضة.

انطلاق المنتدى الدولي الأول للقيادات في المنظمات الرياضية

انطلاق المنتدى الدولي الأول للقيادات في المنظمات الرياضية

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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