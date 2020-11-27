"لأنهم فئة غالية علينا"..عيادات خاصة لذوي الإعاقة بـ"صحي غرب الحوية"

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بتوجيه من مدير صحة الطائف لتقديم الخدمات لهم على الوجه المطلوب

في مبادرةٍ إنسانية لقيت الشكر والتقدير، قام مركز صحي غرب الحوية بالطائف بتجهيز موقف خاص لذوي الإعاقة للتسهيل عليهم.

وفي التفاصيل، قال لـ "سبق" سراج الحميدان المتحدث الرسمي لصحة الطائف: المركز وضع أمام الموقف لوحة كتب فيها : "عزيزي مراجع المركز إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة الرجاء التوجه لإدارة المركز لتقديم الخدمة لك مباشرة" عبر عيادتي الأسنان وطب الأسرة والتي تم وضعها بالدور الأرضي للتسهيل عليهم، وتقديم الخدمة بأسرع وقت.

يأتي إطلاق تلك المبادرة من مركز صحي غرب الحوية لذوي الإعاقة بتوجيه من مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومساعده للصحة العامة خالد الثبيتي، وبقيادة مدير المركز أيمن الشربي، حيث كان شعارها "لأنهم فئة غالية علينا"، ولتقديم الخدمة لهم على الوجه المطلوب.صحة الطائف