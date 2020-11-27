أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لأنهم فئة غالية علينا"..عيادات خاصة لذوي الإعاقة بـ"صحي غرب الحوية"

Print
"لأنهم فئة غالية علينا"..عيادات خاصة لذوي الإعاقة بـ"صحي غرب الحوية" "لأنهم فئة غالية علينا"..عيادات خاصة لذوي الإعاقة بـ"صحي غرب الحوية"
بتوجيه من مدير صحة الطائف لتقديم الخدمات لهم على الوجه المطلوب

في مبادرةٍ إنسانية لقيت الشكر والتقدير، قام مركز صحي غرب الحوية بالطائف بتجهيز موقف خاص لذوي الإعاقة للتسهيل عليهم.

وفي التفاصيل، قال لـ "سبق" سراج الحميدان المتحدث الرسمي لصحة الطائف: المركز وضع أمام الموقف لوحة كتب فيها : "عزيزي مراجع المركز إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة الرجاء التوجه لإدارة المركز لتقديم الخدمة لك مباشرة" عبر عيادتي الأسنان وطب الأسرة والتي تم وضعها بالدور الأرضي للتسهيل عليهم، وتقديم الخدمة بأسرع وقت.

يأتي إطلاق تلك المبادرة من مركز صحي غرب الحوية لذوي الإعاقة بتوجيه من مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومساعده للصحة العامة خالد الثبيتي، وبقيادة مدير المركز أيمن الشربي، حيث كان شعارها "لأنهم فئة غالية علينا"، ولتقديم الخدمة لهم على الوجه المطلوب.صحة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

شبكة عيون الإخبارية