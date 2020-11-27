إنفوجرافيك ورسم بياني يُظهران تراجع حالات كورونا المسجلة أسبوعيًّا بحائل

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محافظة بقعاء أكثر محافظات المنطقة تسجيلًا للحالات الإيجابية والسليمي الأقل

أظهر إنفوجرافيك ورسم بياني أعدهما "عبدالعزيز عليان الطهيمي"، انخفاض عدد حالات كورونا المسجلة أسبوعيًّا في منطقة حائل خلال الستة أشهر الأخيرة؛ حيث تم رصد أقل معدل إصابات أسبوعي بلغ 61 حالة، وأقل متوسط 7 أيام للإصابات بلغ 8.7 حالة، واستمرار انخفاض معدل الانتشار دون الواحد.

وتفصيلًا: أوضح الرسومات البيانية أن محافظة بقعاء تعد أكثر محافظات منطقة حائل تسجيلًا للحالات الإيجابية التي بلغت 338 حالة، وجاءت محافظة السليمي الأقل تسجيلًا للحالات الإيجابية 22 حالة.

وسجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و28 حالة تعافٍ جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 7224 حالة، وحالات التعافي 6897 حالة، والحالات النشطة 208 حالات، والحالات الحرجة 24 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 119 حالة.

