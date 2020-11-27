أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لتوديعه

Print
قلّده وسام الجمهورية تقديرًا لجهوده

الرئيس التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لتوديعه

الرياض: التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر الرئاسة في العاصمة التونسية، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، لتوديعه بمناسبة انتهاء مدة عمله.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية وتونس، وما شهدته من تطور ودعم في عدة مجالات.

ومنح الرئيس التونسي، السفير العلي الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية؛ تقديراً لما قام به من جهد في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

شبكة عيون الإخبارية