أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتفاق يُجري تدريبه الرئيسي.. ويغادر للقصيم تأهبًا لملاقاة التعاون

Print
الاتفاق يُجري تدريبه الرئيسي.. ويغادر للقصيم تأهبًا لملاقاة التعاون الاتفاق يُجري تدريبه الرئيسي.. ويغادر للقصيم تأهبًا لملاقاة التعاون

الاتفاق يُجري تدريبه الرئيسي.. ويغادر للقصيم تأهبًا لملاقاة التعاون

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبه الرئيسي اليوم الجمعة على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي؛ استعدادًا لمواجهة التعاون.

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء والدوران حول الملعب، على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسّم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختُتم المران بمناورة تكتيكية على ثلث الملعب.

وفي سياق متصل، غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى القصيم؛ استعدادًا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ6 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

شبكة عيون الإخبارية