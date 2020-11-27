أمانة عسير توزّع 4 آلاف معقم وتنفذ 250 جولة على المنشآت

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ضمن مبادرة "لسلامتنا نلتزم".. لمنع انتشار فيروس "كورونا"

وزّعت أمانة عسير، أكثر من أربعة آلاف عبوةٍ من "الجل" المعقم خلال جولاتها التي بلغت أكثر من ٢٥٠ جولة على المنشآت التجارية خلال اليومين الماضيين؛ ضمن مبادرة "لسلامتنا نلتزم".



جاء ذلك ضمن جهود الأمانة التي تبذلها لمنع انتشار فايروس "كورونا"، واتخاذ كل التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد

المجتمع؛ إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية، وزيادة الوعي بالالتزام بتعقيم اليدين والإرشادات والتدابير الوقائية والطبية.

من جهته، قال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي إن الأمانة حرصت على تفعيل هذه المبادرة ميدانيًا في الكثير من المواقع والمرافق والمنشآت التجارية.

وقال: تم تفعيل المبادرة بعددٍ من المهام ومنها توزيع عبوات تعقيم على المواطنين والمقيمين والعاملين في المنشآت التجارية مع الإرشادات والرسائل التوعوية.

وأضاف "الحميدي": المعقمات مصنعة عبر مختبر الأمانة وروعي فيها مطابقتها لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد تم توزيع كميات كبيرة بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة في المواقع المستهدفة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بعددٍ من الإرشادات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، مع أهمية مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.