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"فلكية جدة": خسوف شبه ظل للقمر.. الاثنين المقبل

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"فلكية جدة": خسوف شبه ظل للقمر.. الاثنين المقبل "فلكية جدة": خسوف شبه ظل للقمر.. الاثنين المقبل
"أبو زاهرة" يوضّح أنه سيكون الأخير خلال عام 2020

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن الكرة الأرضية تشهد الاثنين المقبل، "خسوف شبه ظل للقمر"، وهو الرابع والأخير هذه السنة 2020؛ مشيرًا إلى أنه يستمر أربع ساعات و21 دقيقة، وأوضح أنه سيكون مرصودًا في شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكيتين؛ لكنه غير مُشاهد بسماء الوطن العربي.

وقال "أبو زاهرة": خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى "شبة الظل"، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلًا ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مُضاءً بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وأضاف: يحدث هذا الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر لنقطة الأوج، وهي أبعد مسافة في مداره من الأرض؛ لذلك سيبدو حجمه الظاهري أصغر بنسبة 5.2% عن المتوسط.

وأردف: مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 10:32 صباحًا بتوقيت (07:32 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ولن يلاحظ الراصدون أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد".

وتابع: أثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 12:29 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:29 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف.

وقال "أبو زاهرة": يتبع ذلك وصول خسوف القمر لذروته العظمى (منتصف الخسوف) عند الساعة 12:42 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:42 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون (83%) من قرصه واقعًا في شبه ظل الأرض، وهي نسبة أقل بقليل مقارنة بـ(90%) في خسوف العاشر من يناير الماضي؛ ولكنه أفضل من 57% في خسوف الخامس من يونيو و35% في خسوف الخامس من يوليو.

وأضاف: بشكل عام يعتبر وقت الذروة العظمى للخسوف، أفضل وقت لملاحظة الخفوت في شمال قرص القمر بالنسبة للراصد وخاصة عند التقاط الصور.

وأردف رئيس الجمعية الفلكية بجدة: في المجمل، سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل.

وتابع: تستمر حركة القمر داخل منطقة شبه ظل الأرض حتى يخرج منها عند الساعة 02:53 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:53 صباحًا بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.

جدير بالذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف كلي للشمس غير مشاهد بسماء الوطن العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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