مصادر  إعلامية: اغتيال أبرز علماء إيران في المجال النووي "فخري زاده"

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نشطاء في مواقع التواصل وصفوه بـ"الصندوق السري للبرنامج"

تداول مواقع إعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، اليوم، أنباء اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة، قرب طهران.

وذكر ناشطون إيرانيون أن "فخري" يعتبر أحد أبرز علماء إيران في المجال النووي والصاروخي، مشيرين إلى رسالة خطية لـ"فخري" تعود لما

قبل 18 عامًا عن نية إيران بتصنيع قنبلة نووية.

وقال الكاتب الصحفي الأحوازي محمد مجيد إن فخري زاده، كان الصندوق السري للبرنامج النووي الإيراني، ويمكن اعتبار محسن فخري زاده "العمود الفقري" لبرنامج الصواريخ النووية الإيرانية.

وفيما يلي مقطع فيديو لموقع اغتيال العالم النووي الإيراني فخر زاده بشارع مصطفى خميني في مدخل مدينة آبسرد.

اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري