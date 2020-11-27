أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادر  إعلامية: اغتيال أبرز علماء إيران في المجال النووي "فخري زاده"

Print
نشطاء في مواقع التواصل وصفوه بـ"الصندوق السري للبرنامج"

مصادر  إعلامية: اغتيال أبرز علماء إيران في المجال النووي

تداول مواقع إعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، اليوم، أنباء اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة، قرب طهران.

وذكر ناشطون إيرانيون أن "فخري" يعتبر أحد أبرز علماء إيران في المجال النووي والصاروخي، مشيرين إلى رسالة خطية لـ"فخري" تعود لما

قبل 18 عامًا عن نية إيران بتصنيع قنبلة نووية.

وقال الكاتب الصحفي الأحوازي محمد مجيد إن فخري زاده، كان الصندوق السري للبرنامج النووي الإيراني، ويمكن اعتبار محسن فخري زاده "العمود الفقري" لبرنامج الصواريخ النووية الإيرانية.

وفيما يلي مقطع لموقع اغتيال العالم النووي الإيراني فخر زاده بشارع مصطفى خميني في مدخل مدينة آبسرد.

اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة

فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة

قصة "سرقة 70 مليون" في الجزائر بدأت وانتهت بفيديو على فيسبوك

قصة "سرقة 70 مليون" في الجزائر بدأت وانتهت بفيديو على فيسبوك

فيديو يهزأ من لاعب الزمالك شيكابالا ودعوات في مصر لنبذ العنصرية

فيديو يهزأ من لاعب الزمالك شيكابالا ودعوات في مصر لنبذ العنصرية

شبكة عيون الإخبارية