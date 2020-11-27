أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

مقتل مسلحين موالين لإيران في ضربات جوية بسوريا

Print
مقتل مسلحين موالين لإيران في ضربات جوية بسوريا مقتل مسلحين موالين لإيران في ضربات جوية بسوريا

جي بي سي نيوز :- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 14 مسلحا مواليا لإيران، غالبيتهم عراقيون، قتلوا مساء السبت في ضربات جوية استهدفت مواقعهم شرقي سوريا.

ورجح المرصد أن طائرات "إسرائيلية" شنت الغارات، فيما اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: "لا نعلق على تقارير في وسائل إعلام أجنبية"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية شنت "أكثر من 10 غارات على مواقع لـميليشيات موالية لإيران في ريف مدينة البوكمال" المحاذية للحدود العراقية في ريف دير الزور الشرقي، لافتا إلى أن القصف أسفر عن "مقتل 8 عراقيين و6 أفغان على الأقل".

كما أدت الغارات إلى "تدمير مركزين لتلك المجموعات وعدد من الآليات" ، وفق "سكاي نيوز " .

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مناطق في محافظة دير الزور. وعلى الرغم من أن تقارير المرصد ترجح أن الغارات إسرائيلية، لكن يصعب التأكد من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام الرسمي السوري، وبسبب امتناع إسرائيل عن التعليق عليها.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ عام 2011 تسبب في مقتل أكثر من 380 ألف شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، ونزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"إنجاز للبنان".. عون يرحب بتجاوب البرلمان مع "التدقيق المالي"

"إنجاز للبنان".. عون يرحب بتجاوب البرلمان مع "التدقيق المالي"

الخارجية تدين اغتيال العالم النووي الايراني محسن زاده

الخارجية تدين اغتيال العالم النووي الايراني محسن زاده

قضية انفجار مرفأ بيروت.. متهمون جدد على اللائحة

قضية انفجار مرفأ بيروت.. متهمون جدد على اللائحة

عون للبرلمان: التدقيق المحاسبي وإلا أصبح لبنان دولة فاشلة

عون للبرلمان: التدقيق المحاسبي وإلا أصبح لبنان دولة فاشلة

شبكة عيون الإخبارية