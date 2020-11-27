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بالكورنيش وبمشاركة الفتيات.. فعاليات "شباب جازان" الرياضية تنطلق

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بالكورنيش وبمشاركة الفتيات.. فعاليات "شباب جازان" الرياضية تنطلق بالكورنيش وبمشاركة الفتيات.. فعاليات "شباب جازان" الرياضية تنطلق
شطرنج وكيرم وفنون تشكيلية و"سجل هدفك" ورفع أثقال ومسابقات عدة

بالكورنيش وبمشاركة الفتيات.. فعاليات

انطلقت، أمس، فعاليات "برنامج شباب جازان" الرياضية والتي ينظمها فرع وزارة الرياضة بجازان؛ وذلك بحضور مدير مكتب جازان إبراهيم الغرياني، بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان.

وتتضمنت الفعاليات التي ستقام على مدى يومين بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية، ثمان فعاليات متنوعة في"الشطرنج، والكيرم، والفنون التشكيلية، وتحدي سجل هدفك، ومهارات تصوير كرة السلة، وتحدي رفع الأثقال في الهواء الطلق، وتحدي رفعة الصدر"، إضافة إلى عدد من المسابقات الرياضية والثقافية الأخرى.وزارة الرياضة برنامج شباب جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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