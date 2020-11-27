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إقفال طرح نوفمبر 2020م من "صكوك المملكة المحلية"

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إقفال طرح نوفمبر 2020م من "صكوك المملكة المحلية" إقفال طرح نوفمبر 2020م من "صكوك المملكة المحلية"
تحديد حجم الإصدار بمبلغ قدره 795 مليون ريال سعودي

إقفال طرح نوفمبر 2020م من

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 795 مليون ريال سعودي.

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 200 مليون ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 982.6 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2027 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 595 مليون ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.561 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2030 ميلادي.المركز الوطني لإدارة الدين صكوك المملكة المحلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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