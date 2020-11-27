شرطة الرياض تطيح بشخصين استوليا على محتويات مركبات

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توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء

على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين في العقد الثاني من العمر)، لارتكابهما عددٍ من

الجرائم، تمثلت بتهشيم زجاج المركبات خلال توقفها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، بذات النمط والسلوك الإجرامي،

حيث تقدر قيمة المسروقات (21,000) ريال.

وقال "الكريديس": تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض