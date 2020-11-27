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اختار اللصوص أفضلها.. بلاغ باختفاء 40 رأس ماشية لمواطن بالعارضة

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اختار اللصوص أفضلها.. بلاغ باختفاء 40 رأس ماشية لمواطن بالعارضة اختار اللصوص أفضلها.. بلاغ باختفاء 40 رأس ماشية لمواطن بالعارضة
مرر لشرطة المحافظة لتعقب الجناة والقبض عليهم فيما عثر على 14 منها

اختار اللصوص أفضلها.. بلاغ باختفاء 40 رأس ماشية لمواطن بالعارضة

علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية بمحافظة "العارضة" شرق منطقة جازان، تلقت بلاغًا من مواطن يفيد فيه باختفاء 40 رأسًا من ماشيته أثناء تواجدها بالقرب من منزله بإحدى القرى جنوب غرب المحافظة.

وتشير التفاصيل إلى أن الحادثة سجلت عصر أمس؛ حيث اختفت الماشية من جوار منزل المواطن في ظروف غامضة قبل أن يقوم هو وعدد من السكان بالبحث في أطراف القرية عن أي أثر لها؛ حيث تم العثور على 14 رأسًا منها على بعد نحو خمسة كيلو مترات من مقر سكنه، فيما اختفت البقية، لافتاً إلى أن اللصوص اختاروا أفضلها؛ حيث مرر بلاغ لشرطة المحافظة لتعقب الجناة والقبض عليهم.الجهات الأمنية محافظة العارضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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