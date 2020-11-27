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22 مليون ريال جوائز النسخة "3" لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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22 مليون ريال جوائز النسخة "3" لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 22 مليون ريال جوائز النسخة "3" لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
تقام بتنظيم نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض

22 مليون ريال جوائز النسخة

أعلن نادي الصقور السعودي تخصيص 22.7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة؛ وذلك في مسابقتي الملواح والمزاين، التي ستقام بتنظيم من نادي الصقور السعودي، في ملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري، حتى 12 ديسمبر المقبل.

وكشف نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان الأضخم من نوعه على مستوى العالم، عن تخصيص 4.2 ملايين ريال لمسابقة المزاين، موزعة على سبعة أشواط، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط، توزع للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، أما بقية الجوائز فستذهب لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، صاحبة الشعبية الكبيرة، وتنقسم إلى فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط تأهيلية خاصة للسعوديين وأخرى للدوليين.

وتبلغ قيمة جوائز أشواط الملاك السعوديين مليونين و357 ألفًا و500 ريال، إلى جانب مليونين وعشرة آلاف ريال لأشواط المحترفين السعوديين التأهيلية.

أما الأشواط النهائية "الكؤوس" للملاك والمحترفين السعوديين؛ فخُصص لها عشرة ملايين و600 ألف ريال.

وخصص نادي الصقور السعودي، لأشواط الملاك الدوليين التأهيلية، جوائز نقدية تبلغ قيمتها 960 ألف ريال، ووصلت جوائز أشواط المحترفين الدوليين التأهيلية مليونًا و380 ألف ريال؛ فيما بلغت جوائز أشواط الكؤوس للملاك والمحترفين الدوليين مليونًا و200 ألف ريال.نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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