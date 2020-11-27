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شرطة مكة تُطيح بقاتل 4 من أفراد أسرته في القنفذة

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شرطة مكة تُطيح بقاتل 4 من أفراد أسرته في القنفذة شرطة مكة تُطيح بقاتل 4 من أفراد أسرته في القنفذة
الجريمة هزّت المحافظة.. والجاني ضُبط جنوبي الليث

شرطة مكة تُطيح بقاتل 4 من أفراد أسرته في القنفذة

تمكنت الجهات الأمنية من تتبع وضبط مرتكب جريمة القتل التي وقعت بالقنفذة، وراح ضحيتها أربعة أشخاص من أسرة واحدة "رجل وثلاث نساء"؛ اثنتان منهن شقيقتا الجاني، بينما الرجل والمرأة الآخران من أبناء عمه.

وتم ضبط الجاني، الذي كان قد فرّ الى جهة غير معلومة بعد ارتكابه الجريمة، بمشاركة شقيق له.

وتمثّلت جريمة القتل التي هزت المحافظة، في قيام الجاني بقتل ابن عمه بمقر عمله؛ حيث يعمل حارساً لمدرسة بنات، عندما باغته بعدد من الطلقات النارية من سلاح رشاش، ثم ذهب إلى منزل شقيقاته وأمطرهن بوابل الرصاص أمام أطفالهن، وانتقل إلى منزل ابنة عمه المُسِنّة وألحقها بهم، ثم لاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على شقيق الجانب المشارك في الجريمة، في الحال.

واستطاعت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرّمة، بمتابعة مديرها العام، مساء أمس، ضبط الجاني بقرية الشاقة جنوبي محافظة الليث.شرطة مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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