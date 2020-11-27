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التحالف يشنّ غارات جوية على مواقع الحوثيين بصنعاء

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التحالف يشنّ غارات جوية على مواقع الحوثيين بصنعاء التحالف يشنّ غارات جوية على مواقع الحوثيين بصنعاء
القصف استهدف منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية

التحالف يشنّ غارات جوية على مواقع الحوثيين بصنعاء

شنَّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الجمعة، غارات عدة على مواقع وثكنات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية، تابعة لميليشيات الحوثي، في محيط وضواحي العاصمة صنعاء وفي محافظة عمران.

واستهدف القصف، جبل عطان وجبل عيبان غرب العاصمة صنعاء، ومعسكر الصمع في ضاحية أرحب شمال العاصمة، وتجمعات حوثية في معسكرَي جربان وريمة حميد جنوب العاصمة، ومعسكر الحفا عند سفح جبل نقم شرق العاصمة.

وشنَّ التحالف أربع غارات على ثكنات ومواقع يعتقد أنها منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة الجبل الأسود شمال محافظة عمران.طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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