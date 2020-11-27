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القيادة تهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بذكرى استقلال بلاده
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إيلير ميتا؛ رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس إيلير ميتا؛ رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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