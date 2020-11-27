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نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:15 مساءً
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:15 مساءً
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:15 مساءً
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:15 مساءً
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:15 مساءً
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري"
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:15 مساءً
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:14 مساءً
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 01:52 مساءً
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 01:52 مساءً
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 01:52 مساءً
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
دفعة من المساعدات الروسية إلى سوريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:07 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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