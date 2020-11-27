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تسجل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

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مصر تسجل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة تسجل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 114475 حالة والوفيات 6596 شخصًا

مصر تسجل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، عن خروج 67 من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 114475 حالة من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و 6596 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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