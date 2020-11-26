الاتحاد يبحث عن سكة الانتصارات.. والشباب للقفز نحو الصدارة

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في افتتاح الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفتتح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بمباراتين، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الشباب بضيفه ضمك عند الساعة 5:40 مساء، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض.

ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز 16 في الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المباراة الثانية يستضيف الاتحاد نظيره القادسية عند الساعة 7:40 مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويدخل الفريق الاتحادي اللقاء وهو في المركز العاشر بسلم الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز التاسع بـ7 نقاط.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين