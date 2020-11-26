أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد يبحث عن سكة الانتصارات.. والشباب للقفز نحو الصدارة

Print
الاتحاد يبحث عن سكة الانتصارات.. والشباب للقفز نحو الصدارة الاتحاد يبحث عن سكة الانتصارات.. والشباب للقفز نحو الصدارة
في افتتاح الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الاتحاد يبحث عن سكة الانتصارات.. والشباب للقفز نحو الصدارة

تفتتح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بمباراتين، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الشباب بضيفه ضمك عند الساعة 5:40 مساء، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض.

ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز 16 في الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المباراة الثانية يستضيف الاتحاد نظيره القادسية عند الساعة 7:40 مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويدخل الفريق الاتحادي اللقاء وهو في المركز العاشر بسلم الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز التاسع بـ7 نقاط.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

شبكة عيون الإخبارية