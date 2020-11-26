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"السليمان": برامج ومبادرات "تعليم جدة" جعلته بيت خبرة إداريًا وتعليميًا

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في ختام زيارتها التفقدية التي شملت مدرسة الفيصلية للموهوبين

وصفت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان، إدارة تعليم جدة، ببيت الخبرة في كل المجالات التربوية والتعليمية والإدارية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في ختام زيارتها التفقدية لتعليم جدة خلال لقاء مع المدير العام للتعليم بجدة ومساعديه ومديري الإدارات التعليمية بجدة استعرضت خلاله مرئياتها حول الزيارة التي وصفتها بالتجربة المميزة للاطلاع على ما يقدمه تعليم جدة من عمل متقن ونماذج ومبادرات وشراكات مختلفة، جعلت منه بيت خبرة إداريًا وتعليميًا وقدمت الشكر لإدارة تعليم جدة وكل منسوبيها ومنسوباتها على ما شاهدته من عمل تعليمي مميز ومبادرات وبرامج رائدة تقوم بها إدارات التعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبون والموهوبات ومدينة سناد التي وصفتها بالبيئة المتميزة والجاذبة.

وكانت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية ومديرو عموم الوزارة للتعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبون، واصلوا جولتهم التفقدية اليوم بزيارة معهد النور "بنات" بحضور مساعدي مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية للبنين والبنات حيث اطلعوا على مبادرات المعهد المتمثلة في تفريد التعليم وفق منحنى ومبادرة تطبيق "ضاد" لمحو الأمية القرائية والتحول الرقمي في تعليم الكبار ومسابقة تحدي القراءة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى برنامج "حافلتي" لأمن وسلامة طلاب التربية الخاصة وكذلك مبادرة الخدمات التعليمية الممتدة لطالبات التربية الخاصة ومبادرات برامج النطق والتخاطب ومبادرات صعوبات التعلم في المعلم عن بعد والورشة المهنية وغرف مصادر التعلم وكذلك الفصول الافتراضية بالمعهد.

وزار الوفد مدرسة الفيصلية للموهوبين وتم خلال الزيارة استعراض إنجازات المدرسة من خلال العرض المرئي إلى جانب إجراء حوار مع نماذج من الطلاب الموهوبين، وجولة في قاعات الشراكات المجتمعية بالمدرسة، ليطلع الوفد بعد ذلك على تجربة التعليم عن بعد للطلبة المكفوفين بالمدرسة النموذجية السادسة وما تقدمه من برامج لطلاب التربية الخاصة بالمدرسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد التربية الفكرية بشمال جدة للبنين وجولة في أقسام إدارة التربية الخاصة للبنين.

تعليم جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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