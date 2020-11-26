تتجاوز 2 مليار ريال.. عاصمة الترفيه تمنح مشروعاتها للشركات السعودية

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إنجاز 821 ألف ساعة عمل بنجاح حتى الآن مقابل 750 ألف ساعة مستهدفة

منحت شركة القدية للاستثمار عقودها الإنشائية التي تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال إلى شركات سعودية محلية لتشييد الطرق والجسور في الهضبة العليا بالمشروع لتسهيل الوصول إلى وسط المدينة والمنتجع الترفيهي؛ مما يرفع القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية التي منحتها الشركة بالكامل إلى شركات سعودية حتى الآن إلى 2.37 مليار ريال.

وأكد رئيس التطوير بشركة القدية للاستثمار كريم شما، تجاوز حاجز الملياري ريال سعودي إجمالي قيمة العقود الإنشائية؛ وهو إنجاز مهم للغاية لنا؛ إذ يعكس التزامنا المتواصل بإنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون والثقافة، والأهم من ذلك أن هذه العقود مرّت بمناقصة صعبة وتنافسية فازت بها الشركات المحلية السعودية؛ مما يدعم أهدافنا للإسهام في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها مختلف قطاعات الأعمال بسبب الجائحة العالمية الحالية؛ فإننا تمكنّا من الحفاظ على الثبات في رؤيتنا وحظينا بالدعم الكامل والمستمر من قيادتنا الرشيدة للبقاء على المسار الصحيح وإنجاز المشروع في الموعد المقرر ومواصلة المضي قدمًا.

وبتوقيع هذا العقد يصل إجمالي العقود التي منحتها شركة القدية للاستثمار حتى الآن إلى خمسة عقود إنشائية لبناء أساسات عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

ونجحت شركة التطوير بالمشروع في تجاوز عدد ساعات العمل المقررة؛ حيث تم إنجاز 821 ألف ساعة عمل بنجاح حتى الآن مقابل 750 ألف ساعة عمل مخطط لها، وذلك بجهود كبيرة من فريق الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع العاملين بموقع المشروع.

كما تم تخصيص وتشغيل 500 قطعة من المعدات الثقيلة الرئيسية في جميع أنحاء موقع المشروع، والبدء في أنشطة البناء رغم العقبات الجغرافية للموقع، لتتجاوز بذلك عدد القطع المتوقعة مسبقاً البالغ عددها 421 معدة ثقيلة، وبلغ عدد العاملين في الموقع 800 شخص من المهندسين والفنيين والعمال، ليتجاوز عدد العاملين المتوقع والبالغ 719، ومن المقرر أن يصل هذا العدد إلى 1000 قبل نهاية العام الحالي 2020م.مشروع القدية