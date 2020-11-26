برق وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار على شمال البلاد

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، من تأثر البلاد بسحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد يصاحبها البرق والرعد وتغزر أحيانا.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب الصعيد نهارا، بارد على غالبية الأنحاء ليلا.

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.