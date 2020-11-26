أخبار عاجلة

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية -
هذه الأطعمة الـ 7 تحافظ على سلامة الكبد.. احرص على تناولها -
صور توثّق أمطار العاصمة.. سماء الرياض ملبدة بالغيوم والحالة مستمرة لنهاية الأسبوع -
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجولون في أرجائه -
الشرقية.. الأمر بالمعروف تنفذ لقاء علميًّا حول طرق "تعزيز الأمن الفكري" -
الدفاع الروسية تظهر اختبارات قدرات قتالية لمدرعات "ترميناتور" الحديثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

128 طبيبا مصابا بكورونا حاليا بينهم 8 يخضعون للعناية الحثيثة

Print
128 طبيبا مصابا بكورونا حاليا بينهم 8 يخضعون للعناية الحثيثة 128 طبيبا مصابا بكورونا حاليا بينهم 8 يخضعون للعناية الحثيثة

جى بي سي نيوز  :- قال المكلف بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد الطراونة إنه وخلال الـ 14 ساعة الماضية توفي 3 أطباء بفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل وفاة رابعة لطبيب لكن لم يتم التأكد بعد إن كانت بسبب كورونا أم لا.

وأوضح في تصريحات صحفية :  ارتفاع عدد الأطباء المتوفين بكورونا إلى 15 منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى أن حالات الوفيات تسجل بين الأطباء والكوادر الطبية في مختلف دول العالم خاصة في حالة الانتشار المجتمعي للفيروس.

ونوه بأن تزايد أعداد الإصابات في الأردن بشكل عام يرفع من احتمالية انتقال العدوى للكوادر الطبية وخاصة للأطباء المتعاملين بشكل مباشر مع الحالات المصابة ويقضون معهم فترات طويلة ، وفق ما نقلت هلا اخبار . 

وأكد الطراونة إصابة 128 طبيبا في الوقت الحالي، بينهم 8 يخضعون للعناية الحثيثة 4 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وباقي الإصابات متوسطة وخفيفة بحيث يعالج الأطباء أنفسهم في منازلهم.

وشدد على أن حماية الكوادر الطبية باتت واجبا وطنيا، داعيا جميع المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص أن تضمن وتؤمن كافة وسائل الوقاية الشخصية لكل الكوادر على مدار الساعة وأن يكون هناك تفعيل لوحدات ضبط العدوى بالمستشفيات.

كما دعا الطراونة المراجعين للمستشفيات ومرافقيهم إلى تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ والمستشفيات حال لم تكن هنالك ضرورة ملحة لذلك، لافتا إلى أن أزمة كورونا شديدة وهنالك ضغط على الكوادر الطبية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"إنجاز للبنان".. عون يرحب بتجاوب البرلمان مع "التدقيق المالي"

"إنجاز للبنان".. عون يرحب بتجاوب البرلمان مع "التدقيق المالي"

الخارجية تدين اغتيال العالم النووي الايراني محسن زاده

الخارجية تدين اغتيال العالم النووي الايراني محسن زاده

قضية انفجار مرفأ بيروت.. متهمون جدد على اللائحة

قضية انفجار مرفأ بيروت.. متهمون جدد على اللائحة

عون للبرلمان: التدقيق المحاسبي وإلا أصبح لبنان دولة فاشلة

عون للبرلمان: التدقيق المحاسبي وإلا أصبح لبنان دولة فاشلة

شبكة عيون الإخبارية