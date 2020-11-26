128 طبيبا مصابا بكورونا حاليا بينهم 8 يخضعون للعناية الحثيثة

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جى بي سي نيوز :- قال المكلف بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد الطراونة إنه وخلال الـ 14 ساعة الماضية توفي 3 أطباء بفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل وفاة رابعة لطبيب لكن لم يتم التأكد بعد إن كانت بسبب كورونا أم لا.

وأوضح في تصريحات صحفية : ارتفاع عدد الأطباء المتوفين بكورونا إلى 15 منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى أن حالات الوفيات تسجل بين الأطباء والكوادر الطبية في مختلف دول العالم خاصة في حالة الانتشار المجتمعي للفيروس.

ونوه بأن تزايد أعداد الإصابات في الأردن بشكل عام يرفع من احتمالية انتقال العدوى للكوادر الطبية وخاصة للأطباء المتعاملين بشكل مباشر مع الحالات المصابة ويقضون معهم فترات طويلة ، وفق ما نقلت هلا اخبار .

وأكد الطراونة إصابة 128 طبيبا في الوقت الحالي، بينهم 8 يخضعون للعناية الحثيثة 4 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وباقي الإصابات متوسطة وخفيفة بحيث يعالج الأطباء أنفسهم في منازلهم.

وشدد على أن حماية الكوادر الطبية باتت واجبا وطنيا، داعيا جميع المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص أن تضمن وتؤمن كافة وسائل الوقاية الشخصية لكل الكوادر على مدار الساعة وأن يكون هناك تفعيل لوحدات ضبط العدوى بالمستشفيات.

كما دعا الطراونة المراجعين للمستشفيات ومرافقيهم إلى تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ والمستشفيات حال لم تكن هنالك ضرورة ملحة لذلك، لافتا إلى أن أزمة كورونا شديدة وهنالك ضغط على الكوادر الطبية.