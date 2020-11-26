صور.. 300 شاب يشاركون في المهرجان الكشفي الجوي بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، اليوم الخميس، حفل انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي الجوي السنوي والذي تنظمه جمعية الكشافة الجوية المركزية المصرية، تحت شعار "مصر الحضارة.. مصر الأمن والأمان" على مدار 3 أيام بداية من 26 وحتى 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة 300 من شباب الكشافة الجوية بمختلف المحافظات.

جاء ذلك بحضور إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الرياضية بوزارة الشباب، وحاتم علي رئيس جمعية الكشافة الجوية المصرية.

رحب نائب محافظ أسوان، باستضافة عاصمة الشباب الأفريقي لفعاليات هذا المهرجان الكشفي الهام، وبجميع الشباب المشاركين فيه، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة ودورها الرائد فى تنشئة وتخريج شباب من قادة المستقبل، القادرين على تحمل المسئولية واستكمال مسيرة البناء والتنمية، من خلال حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي تستهدف دعم وتنمية الوعى المستنير والسلوكيات الإيجابية وبناء الشخصية لدى الأطفال والطلائع والشباب بمختلف المراحل العمرية.

من جانبها عبرت إيمان عبد الجابر، عن إعتزاز وإيمان وزارة الشباب بالجيل الحالي من الشباب ودوره الحيوي فى تعزيز المشاركة المجتمعية لمساندة الجهود التنفيذية لمواجهة مختلف الأزمات والتحديات، والتى من أبرزها الجهود التطوعية بالمساهمة فى تنفيذ كافة أعمال التطهير والوقاية وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد.

مشيرة إلى أن فعاليات المهرجان الكشفي تتضمن تنظيم العديد من الجولات والزيارات للعديد من المواقع والأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية التي تتمتع بها محافظة أسوان، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وتعريف الشباب بتاريخ وحضارة مصر العريقة، بالإضافة إلى المساهمة فى تنمية قيم الولاء والإنتماء.

في ختام إفتتاح المهرجان الكشفي جرى تكريم الحاصلين على شارات وإجازات التدريب في المجال الكشفي.