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..هدف الشهري الأجمل في جولة "قمة الرياض" باختيار الجماهير

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بالفيديو..هدف الشهري الأجمل في جولة "قمة الرياض" باختيار الجماهير ..هدف الشهري الأجمل في جولة "قمة الرياض" باختيار الجماهير

بالفيديو..هدف الشهري الأجمل في جولة

حصل هدف مهاجم الهلال صالح الشهري في مرمى النصر على جائزة أجمل هدف في الجولة الخامسة جولة "قمة الرياض" من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيث أعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حصول هدف الشهري على اختيار الجماهير من خلال الاستطلاع الذي أجراه لاختيار أجمل أهداف الجولة.

يشار إلى أن الشهري تمكن من تسجيل ثاني الأهداف للهلال في اللقاء عند الدقيقة الـ8 من الوقت البديل لعمر المباراة بعد جملة مثالية تبادل خلالها زملاؤه الكرة قبل أن يمررها المحترف الفرنسي قوميز لمسجل الهدف الذي وجد نفسه بحالة انفراد بالمرمى، حيث لم يتوان عن تسديد كرة ذكية من فوق الحارس برادلي جونز استقرت في شباكه .

وكانت اللجنة الفنية لرابطة دوري المحترفين اختارت أجمل ثلاثة أهداف في الجولة الرابعة جولة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتفوق هدف الشهري على هدفي كل من البرازيليين جيليرمي أوجـستو لاعب الفيصلي في مرمى الاتحاد، وهدف رومارينهو داسيلفا لاعب الاتحاد بمرمى الفيصلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية