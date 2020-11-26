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كورونا في الأردن.. 5000 إصابة جديدة و67 وفاة وحالة شفاء

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كورونا في الأردن.. 5000 إصابة جديدة و67 وفاة وحالة شفاء كورونا في الأردن.. 5000 إصابة جديدة و67 وفاة وحالة شفاء
إجمالي الإصابات 203021 والشفاء 135650 والوفيات 4469

كورونا في الأردن.. 5000 إصابة جديدة و67 وفاة وحالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 203021 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135650 بعد تسجيل 4469 حالة إضافية، كما سُجلت 67 وفاة لترتفع الوَفَيَات إلى 2509 وفيات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية