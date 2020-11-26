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رئيس جامعة المجمعة يطمئنّ على طالبة تعرضت لحادث في طريقها للجامعة

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رئيس جامعة المجمعة يطمئنّ على طالبة تعرضت لحادث في طريقها للجامعة رئيس جامعة المجمعة يطمئنّ على طالبة تعرضت لحادث في طريقها للجامعة
أكد لها تذييل كل الصعاب لعودتها للدراسة في أقرب وقت

رئيس جامعة المجمعة يطمئنّ على طالبة تعرضت لحادث في طريقها للجامعة

اطمأن رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، على إحدى طالبات الجامعة بعد أن تعرضت لحادث أثناء ذهابها للجامعة، وحمد الله على سلامتها مؤكدًا على تذليله أي صعاب قد تواجهها في العودة لاستكمال دراستها، وذلك خلال اتصاله الشخصي بالطالبة ووالدها.

وتفصيلًا: تعرضت المركبة التي تقلّ طالبتين من طالبات جامعة المجمعة (نقل خاص) لحادث انقلاب على طريق شقراء المجمعة؛ مما أدى لإصابة إحدى الطالبتين بكسر مضاعف، فيما لم يصب السائق وزوجته والطالبة الأخرى بأي إصابات ولله الحمد.

بعدها تم نقل الطالبة المصابة لمستشفى شقراء العام، ومن ثم تم تحويلها لمدينة الملك سعود الطبية بالرياض لتلقي العلاج، وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية للطالبة لتثبيت الكسر بالشرائح المعدنية.

وبعد إجراء العملية للطالبة اتصل رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن بالطالبة ووالدها؛ ليطمئن على صحتها، سائلًا الله لها الشفاء العاجل، وداعيًا الله تعالى أن يلبسها لباس الصحة والعافية.

وأكد الدكتور المقرن للطالبة متابعته المباشرة لحالتها، وتواصله مع الجهات المختصة بالجامعة للتيسير عليها في سبيل عودتها عاجلًا لاستكمال دراستها وتذليل أي صعوبات قد تواجهها.

من جانبه نوه والد الطالبة فلاح الجوفان إلى اتصال رئيس جامعة المجمعة ومتابعة حالتها، وقال: كل الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه بشؤون طلاب وطالبات الجامعة، ومتابعته المباشرة لحالة ابنتي البتول، من خلال اتصاله الشخصي بي وبابنتي ليطمئن على صحتها، ويؤكد لها متابعته لموضوع عودتها للدراسة في أقرب وقت، وحرصه على تيسير أي صعاب أو معوقات قد تواجهها؛ مما كان له أثر بالغ في تشجيعها ودعمها المعنوي لتعود قريبًا للدراسة بإذن الله".

وأضاف والد الطالبة: "أشكر كل من تواصل من الأقرباء والأصدقاء والمسؤولين للاطمئنان على صحة ابنتي، وعلى رأسهم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي محمد السيف، ومحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ على تواصلهما المستمر ومتابعتهما المتواصلة لحالة ابنتي منذ وقوع الحادث حتى خرجت من المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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