مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم مساعداته في 4 مواقع

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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداته إلى 4 مواقع، وهي تعز، ومدينة المكلا، وعدن، ومخيم الزعتري

تمور لتعز

قام المركز أمس بتوزيع 2100 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد ضعفًا، في مديرية صالة بمحافظة تعز، استفاد منها 2100 أسرة.

11 عملية قلب في مكلا

واصل المركز تنفيذ حملته الطبية التطوعية، لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي حتى اليوم، 11 عملية جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

وتتضمن الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، إجراء 20 جراحة في مجال القلب المفتوح، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، تحت إشراف رئيس جمعية جراحة قلب الأطفال، العالم الدكتور زهير الهليس.

الرش الضبابي

تم تدشين حملة الرش الضبابي في مخيمات النازحين بمديرية البريقة في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك.

وتتضمن الحملة التي تستمر ثلاثة أيام تنفيذ عملية الرش الضبابي، في مختلف مناطق المخيمات بالمديرية، عبر ثلاث عربات مستخدمة و9 عمال رش، للقضاء على نواقل الحميات وأماكن تواجدها، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بعدن.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا عبد المنصف بازرعة، أن الحملة تهدف إلى القضاء على بؤر تواجد البعوض في مخيمات النازحين، والتوعية بأهمية النظافة الشخصية، للحد من انتشار الأوبئة والأمراض بين أوساط النازحين، مؤكدا بأن المركز يسعى إلى تحسين الوضع الصحي في جميع مديريات عدن، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية الصحية، التي تقلل من حالات الإصابات بمرض حمى الضنك والأوبئة الأخرى.

العيادات الطبية في الزعتري

راجع عيادات المركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، أمس، 56 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 49 مستفيدًا، تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع قسم الطوارئ 7 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 49 وصفة طبية.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الإغاثية، المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة اللاجئين السوريين، في مختلف بيئات اللجوء، و تأمين متطلبات العيش الكريم لهم.