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الجزائر تسجّل 20 وفاة و1025 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الجزائر تسجّل 20 وفاة و1025 إصابة جديدة بـ"كورونا" الجزائر تسجّل 20 وفاة و1025 إصابة جديدة بـ"كورونا"
53 حالة شفاء في السودان والإجمالي يبلغ 9790 شخصًا

الجزائر تسجّل 20 وفاة و1025 إصابة جديدة بـ

سجلت الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 78,025 حالة.

وأوضح بيان صحفي صادر عن اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس "كورونا" التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أنها سجلت 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2329 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 50712 حالة بعد تسجيل 642 حالة إضافية خلال نفس الفترة.

من ناحية أخرى سجل السودان 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحالتي وفاة، فيما تم شفاء 53 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفاً و187 حالة، بينها 1199 وفاة وتعافي 9 آلاف و790 شخصاً. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية