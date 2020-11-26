إصابة مدير مستشفى أشمون العام بفيروس كورونا ونقله للحميات

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب الدكتور عبدالله بشير، مدير مستشفى أشمون العام، بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله وحجزه بمستشفى حميات أشمون، تحت رعاية الأطباء.

وقال "بشير" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تعرض للإصابة بكورونا قبل 5 أيام وكانت حالته مستقرة، ولزيادة الاطمئنان فضلت قيادات الصحة نقله إلى الحميات لمتابعة حالته الصحية عن كثب خاصة أنه يُعاني من ضيق في التنفس.

يجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالله بشير عُين مديرًا لمستشفى أشمون العام أواخر شهر مايو من العام الجاري، بقرار من الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية السابق، خلفًا للدكتور أسامة الفيومي الذي تقدم بطلب إعفائه من منصب مدير المستشفى بسبب ظروف صحية.